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التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 07:10 مساء
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
النجمة التونسية أنس جابر. (الإنترنت)
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تصعد اللاعبة التونسية أنس جابر، إلى المركز الثاني عالميًا، في الترتيب الذي سيصدر غدًا الإثنين، عن رابطة اللاعبات المحترفات للتنس «WTA».

وتحافظ البولندية إيغا شفيونتيك على صدارة الترتيب برصيد 8576 نقطة، فيما تملك أنس 4340 نقطة للتجاوز بذلك الإستونية أنيت كونتافيت التي تراجعت للمركز الثالث برصيد 4306 نقطة، وفقا لـ«بي أن سبورت».

إنجاز تاريخي
وأصبحت النجمة التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى هذا التصنيف «المركز الثاني» منذ إقرار نظام التصنيف العالمي العام 1975.

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وتستعد أنس جابر لمواجهة السويدية ماريام بجوركلوند المصنفة 123عالميًا، غدًا الإثنين، على الملعب رقم 1، بالدور الأول في بطولة ويمبلدون.

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