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أفضل لاعبي ختام دور المجموعات في كأس العرب لكرة قدم الصالات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 02:01 مساء
أفضل لاعبي ختام دور المجموعات في كأس العرب لكرة قدم الصالات
المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يتغلب على نظيره الليبي (5-3) ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات.. (الإنترنت)
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حقق لاعب المنتخب السعودي معاذ عسيري جائزة أفضل لاعب في مباراة اختتام مرحلة دور المجموعات بين السعودية وليبيا في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 5-3.

ونال لاعب منتخب الكويت عبدالرحمن الطويل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الصومال والكويت، التي انتهت بفوز منتخب الكويت 9-2.

وحصل لاعب منتخب مصر خالد عبدالحليم، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الجزائر ومصر، التي انتهت بفوز المنتخب المصري 2-0.

وحقق لاعب المنتخب المغربي إدريس رايس جائزة أفضل لاعب في فوز المنتخب المغربي على منتخب موريتانيا بنتيجة 13-0.

مباريات الأربعاء
فاز المنتخب المصري على الجزائري بـ(2/ 0)، والكويت على الصومال بـ(9/ 2)، والسعودية على ليبيا (5/ 3) والمغرب على موريتانيا (13-0).

الترتيب بعد الدور الأول
المجموعة الأولى تصدرها المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وجاء الكويت ثانيًا بـ4 نقاط، وثالثا موريتانيا 3 نقاط، ورابعا الصومال دون نقاط. 

والمجموعة الثانية تصدرها المنتخب المصري بـ4 نقاط، وثانيًا العراق 4 نقاط، وثالثًا الجزائر دون نقاط. 

والمجموعة الثالثة تساوت الفرق الثلاث في الرصيد بـ3 نقاط وبفارق الأهداف جاءت السعودية أولًا وفلسطين ثانيًا وليبيا ثالثًا.

- المتأهلون للربع نهائي
تأهل للدور الربع نهائي منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا.

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- مباريات الدور ربع نهائي
وغدًا الجمعة، سيكون الموعد مع مباريات الدور الربع نهائي والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وأولى المباريات ستجمع المغرب أول المجموعة الأولى مع ليبيا أفضل ثالث في المجموعتين الثانية والثالثة.

والمباراة الثانية مصر أول المجموعة الثانية يلتقي موريتانيا ثالث المجموعة الأولى. والمباراة الثالثة السعودية أول المجموعة الثالثة يتبارى مع العراق ثاني المجموعة الثانية. ورابع المباريات الكويت ثاني المجموعة الأولى يلتقي فلسطين ثاني المجموعة الثالثة.

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