منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة السعودية في كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي، مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات بنظيره المنتخب السعودي في ثاني مباراة له في كأس العرب لكرة القدم المقامة بمدينة الدمام السعودية.

المنتخب الوطني داخل الصالات، فاز أمس الثلاثاء في أول مباراة له على المنتخب الفلسطيني بهدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويطمح المنتخب الليبي في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى الدور الثاني، وكان المنتخب السعودي قد خسر لقاءه الأول أمام المنتخب الفلسطيني بنتيجة (6-4).

وكانت النتائج المسجلة أمس الثلاثاء، شهدت فوز المغرب على الصومال بنتيجة كبيرة وصلت إلى 16 هدفًا دون رد، وفوز الكويت على موريتانيا بنتيجة 7 مقابل 2، وفوز العراق على الجزائر بنتيجة (3-2)، وفوز ليبيا على فلسطين بنتيجة (2-صفر).