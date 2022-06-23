ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بمدينة الدمام السعودية آخر 4 مباريات بالدور الأول لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات أسفرت على النتائج الآتية:

فاز المنتخب المصري على الجزائري بـ(2/ 0)، والكويت على الصومال بـ(9/ 2)، والسعودية على ليبيا (5/ 3) والمغرب على موريتانيا (13-0).

الترتيب بعد الدور الأول

المجموعة الأولى تصدرها المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وجاءت الكويت ثانيًا بـ4 نقاط، وثالثا موريتانيا 3 نقاط، ورابعا الصومال دون نقاط.

والمجموعة الثانية تصدرها المنتخب المصري بـ4 نقاط، وثانيًا العراق 4 نقاط، وثالثًا الجزائر دون نقاط.

والمجموعة الثالثة تساوت الفرق الثلاث في الرصيد بـ3 نقاط وبفارق الأهداف جاءت السعودية أولًا وفلسطين ثانيًا وليبيا ثالثًا.

نتائج الدور الأول

المغرب × الكويت: 6/ 4

موريتانيا × الصومال: 8/ 1

مصر × العراق: 3/ 3

فلسطين × السعودية: 6 / 4

الكويت × موريتانيا: 7 / 2

العراق × الجزائر: 3 / 2

المغرب × الصومال: 16/ 0

ليبيا × فلسطين: 2 / 0

مصر × الجزائر: 2 / 0

السعودية × ليبيا: 5 / 3

الكويت × الصومال: 9 / 2

المغرب × موريتانيا: 13 / 0

- المتأهلون للربع نهائي

تأهل للدور الربع نهائي منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا.

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- مباريات الدور ربع نهائي

وغدًا الجمعة، سيكون الموعد مع مباريات الدور الربع نهائي والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وأولى المباريات ستجمع المغرب أول المجموعة الأولى مع ليبيا أفضل ثالث في المجموعتين الثانية والثالثة.

والمباراة الثانية مصر أول المجموعة الثانية يلتقى موريتانيا ثالث المجموعة الأولى. والمباراة الثالثة السعودية أول المجموعة الثالثة يتبارى مع العراق ثاني المجموعة الثانية. ورابع المباريات الكويت ثاني المجموعة الأولى يلتقي فلسطين ثاني المجموعة الثالثة.