ليبيا والمغرب والعراق في صدارة كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة الدمام السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وشهد أمس الثلاثاء ثاني أيام البطولة، واستهل منتخب ليبيا مشاركته بالفوز على فلسطين بهدفين دون مقابل، وفي بقية النتائج فازت الكويت على موريتانيا بسبعة أهداف مقابل هدفين.

وفازت العراق على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق المغرب فوزًا عريضًا على الصومال بنتيجة ستة عشر هدفًا دون مقابل.

الترتيب بعد الجولة الثانية

المجموعة الأولى، يتصدرها العراق بـ4 نقاط، ويليه مصر بنقطة واحدة، وثالثًا الجزائر دون نقاط.

المجموعة الثانية، الصدارة للمغرب 6 نقاط، وثانيًا الكويت 3 نقاط، وثالثًا موريتانيا 3 نقاط، والصومال دون نقاط.

المجموعة الثالثة، الصدارة لليبيا بـ3 نقاط من مباراة واحدة، وثانيًا فلسطين 3 نقاط من مبارتين، وثالثًا السعودية دون نقاط.

مباريات اليوم الأربعاء

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع أربع مباريات في ختام المرحلة الأولى للبطولة، المباراة الأولى ستجمع المغرب مع موريتانيا، ويعقبها مباراة الصومال مع الكويت، وثالث المباريات ستجمع مصر مع الجزائر، وفي المباراة الرابعة ليبيا ستلتقي السعودية.

مفكرة النتائج

المغرب × الكويت (6-4)

موريتانيا × الصومال (8-1)

مصر × العراق (3-3)

فلسطين × السعودية (6-4)

الكويت × موريتانيا (7-2)

العراق × الجزائر (3-2)

المغرب × الصومال (16-0)

ليبيا × فلسطين (2-0)

منتخب ليبيا في منافسات كرة الصالات. (إنترنت)

منتخب المغرب في منافسات كرة الصالات. (إنترنت)

منتخب المغرب في منافسات كرة الصالات. (إنترنت)