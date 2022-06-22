بالصور.. المنتخب الوطني للصالات يفقد مباراته أمام السعودية في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني الليبي، نتيجة مباراته أمام نظيره السعودي بنتيجة (5-3)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالبطولة المقامة حاليًا في مدينة الدمام السعودية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بفوز السعودية بنتيجة (3-2)، قبل أن يحسم الأخضر النتيجة لصالحه في الشوط الثاني (5-3).

تأهل السعودية

بهذه النتيجة تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات.

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مشاركة 10 فرق

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تقام في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يتغلب على نظيره الليبي (5-3) ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات.. (الإنترنت)

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يتغلب على نظيره الليبي (5-3) ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات.. (الإنترنت)

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يتغلب على نظيره الليبي (5-3) ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات.. (الإنترنت)