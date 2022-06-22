مديرة تشيلسي تغادر النادي.. وتعيين بولي مديرا رياضيا موقتا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا ستترك منصبها بعد انتهاء فترة الانتقالات الحالية مع استمرار عملية إعادة الهيكلة الكبيرة في ستامفورد بريدج عقب استحواذ تحالف بقيادة تود بولي على تشيلسي.

وأضاف تشيلسي، وفقا لـ«رويترز»، أن بولي المالك الجديد للنادي سيحل محل الرئيس المنتهية ولايته بروس باك كرئيس لمجلس الإدارة وسيتولى أيضا منصب المدير الرياضي موقتًا حتى التعاقد مع بديل دائم.

رحيل جرانوفسكايا

ويأتي رحيل جرانوفسكايا بعد مغادرة الرئيس باك لمنصبه وانتقاله إلى منصب استشاري كبير بعد 30 يونيو. وتعمل جرانوفسكايا وهي كندية من أصول روسية مع تشيلسي منذ 2003 وجرى تعيينها في مجلس الإدارة في 2013 وتولت مسؤولية انتقالات اللاعبين ومفاوضات العقود تحت إشراف المالك السابق رومان أبراموفيتش.

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وقال بولي في بيان: «نشكر مارينا على سنوات الخدمة الرائعة ونتمنى لها كل التوفيق مستقبلا».

واستحوذ تحالف بقيادة بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي في مايو الماضي، بعد أن طرح أبراموفيتش النادي للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.