Atwasat

مديرة تشيلسي تغادر النادي.. وتعيين بولي مديرا رياضيا موقتا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 06:41 مساء
مديرة تشيلسي تغادر النادي.. وتعيين بولي مديرا رياضيا موقتا
مارينا جرانوفسكايا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا ستترك منصبها بعد انتهاء فترة الانتقالات الحالية مع استمرار عملية إعادة الهيكلة الكبيرة في ستامفورد بريدج عقب استحواذ تحالف بقيادة تود بولي على تشيلسي.

وأضاف تشيلسي، وفقا لـ«رويترز»، أن بولي المالك الجديد للنادي سيحل محل الرئيس المنتهية ولايته بروس باك كرئيس لمجلس الإدارة وسيتولى أيضا منصب المدير الرياضي موقتًا حتى التعاقد مع بديل دائم.

رحيل جرانوفسكايا
ويأتي رحيل جرانوفسكايا بعد مغادرة الرئيس باك لمنصبه وانتقاله إلى منصب استشاري كبير بعد 30 يونيو. وتعمل جرانوفسكايا وهي كندية من أصول روسية مع تشيلسي منذ 2003 وجرى تعيينها في مجلس الإدارة في 2013 وتولت مسؤولية انتقالات اللاعبين ومفاوضات العقود تحت إشراف المالك السابق رومان أبراموفيتش.

- رسميا.. تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي
- رسميا.. الدوري الإنجليزي يوافق على عملية بيع «تشيلسي»
- الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لبيع نادي تشيلسي

وقال بولي في بيان: «نشكر مارينا على سنوات الخدمة الرائعة ونتمنى لها كل التوفيق مستقبلا».

واستحوذ تحالف بقيادة بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي في مايو الماضي، بعد أن طرح أبراموفيتش النادي للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر

(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجري ميلاك يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم للسباحة
المجري ميلاك يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم ...
لوكاكو يستعد للعودة إلى إنتر ميلان
لوكاكو يستعد للعودة إلى إنتر ميلان
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس...
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
منظمو مونديال قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة و40 مليون طلب
منظمو مونديال قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة و40 مليون طلب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ......
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح ......
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
المزيد
مديرة تشيلسي تغادر النادي.. وتعيين بولي مديرا رياضيا موقتا
مديرة تشيلسي تغادر النادي.. وتعيين بولي مديرا رياضيا موقتا...
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع موهبة خاصة
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع موهبة خاصة...
إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي
إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي...
منظمو مونديال قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة و40 مليون طلب
منظمو مونديال قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة و40 مليون طلب...
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط