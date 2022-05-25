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الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لبيع نادي تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 09:37 صباحا
الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لبيع نادي تشيلسي
جماهير تشيلسي. (الإنترنت)
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أعطت الحكومة البريطانية، الأربعاء، الضوء الأخضر لإتمام عملية الاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة القدم لصالح المجموعة التي يقودها رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة.

وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس في بيان على «تويتر»: «أصدرت الحكومة الليلة الماضية ترخيصًا يسمح ببيع نادي تشيلسي لكرة القدم. نظرًا للعقوبات التي فرضناها على الأشخاص المرتبطين بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والغزو الدموي لأوكرانيا، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد» يحل بدلاً من الروسي رومان أبراموفيتش الذي قرر بيع النادي بعد 19 عامًا على شرائه، وفق وكالة «فرانس برس».

تعديل ترخيص نادي تشيلسي
وفي الثالث والعشرين من مارس الماضي، اتخذت الحكومة البريطانية، قرارًا جديدًا بشأن تعديل ترخيص نادي تشيلسي في ظل الفترة العصيبة التي يعيشها بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، بتجميد كافة أصوله في المملكة المتحدة؛ بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن الغزو على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

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وقالت وزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية البريطانية‭ ،‬اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«رويترز» إن مشجعي تشيلسي سيكون بوسعهم شراء تذاكر المباريات الخارجية ومباريات الكأس والمباريات النسائية بعد أن عدلت الحكومة البريطانية الترخيص الخاص بالنادي. وأضافت الوزارة أن تشيلسي لن يحصل على أي إيرادات من مبيعات التذاكر؛ حيث ستذهب جميع العائدات إلى منظمي المسابقة المعنيين.

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