رسميا.. تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، اكتمال عملية بيع النادي إلى مجموعة استثمارية يقودها الأميركي تود بولي وشركة «كليرليك كابيتال».

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت سابق، على عملية بيع تشيلسي، لتحالف يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بويلي.

اتفاق مع الروسي رومان أبراموفيتش

وفي السابع من مايو الجاري، أعلن نادي «تشيلسي»، توصل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأميركي تود بويلي لبيع النادي لهم.

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وأشار «تشيلسي»، عبر بيان رسمي صادر، إلى أن النادي سيتم بيعه مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني، على أن يذهب العائد لحساب مصرفي مجمد ليتم التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.

وأتم النادي الإنجليزي بيانه بالتنويه إلى أن الملاك الجدد له سيلتزمون بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني في استثمارات إضافية لصالح النادي، ويشمل ذلك الاستثمارات في ستاد «ستامفورد بريدج»، الأكاديمية، فريق السيدات والتمويل المستمر لمؤسسة «تشيلسي».