رسميا.. الدوري الإنجليزي يوافق على عملية بيع «تشيلسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موافقته على انتقال ملكية نادي «تشلسي» إلى مجموعة «تود بوهلي» الأميركية، ما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من اتمامها نهائيًا.

وقال بيان رابطة الدوري الممتاز، الثلاثاء، وفقًا لـ«فرانس برس»: «وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي/كليرلايك كونسورتيوم».

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خطوة لإتمام الصفقة

ولن تحسم الصفقة نهائيًا إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.

وفي السابع من مايو الجاري، أعلن نادي «تشيلسي»، توصل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأميركي تود بويلي لبيع النادي لهم.

وأشار «تشيلسي»، عبر بيان رسمي صادر، إلى أن النادي سيتم بيعه مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني، على أن يذهب العائد لحساب مصرفي مجمد ليتم التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.

وأتم النادي الإنجليزي بيانه بالتنويه إلى أن الملاك الجدد له سيلتزمون بتخصيص 1.75 مليار جنيه استرليني في استثمارات إضافية لصالح النادي، ويشمل ذلك الاستثمارات في ستاد «ستامفورد بريدج»، الأكاديمية، فريق السيدات والتمويل المستمر لمؤسسة «تشيلسي».