أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت التونسية أنس جابر، تقدمها التاريخي في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب «دبليو تي إيه»، بصعودها من المركز الرابع إلى الثالث، بعد فوزها، مساء الأحد، بلقبها الثالث بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين بسبب الإصابة.

وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6 - 3، اضطرت بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنجليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.

وقبل أيام معدودة على انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عززت اللاعبة التونسية أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزًا إضافيًا بعدما رفعت رصيدها إلى 4340 نقطة، لتصبح قريبة جدًا من صاحبة المركز الثاني الاستونية أنيت كونتافيت (4511 نقطة)، فيما تغرد البولندية إيغا شفيونتيك بعيدة في الصدارة بـ8631 نقطة.

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تصنيف اللاعبات العشر الأوليات

1 - البولندية إيغا شفيونتيك 8631 نقطة.

2 - الاستونية أنيت كونتافيت 4511 نقطة.

3 - التونسية أنس جابر 4340 (1+) نقطة.

4 - الإسبانية باولا بادوسا 4245 نقطة.

5 - اليونانية ماريا ساكاري 4205 (1+) نقطة.

6 - البيلاروسية أرينا سابالينكا 4145 (1 - ) نقطة.

7 - التشيكية كارولينا بليشكوفا 3777 نقطة.

8 - الأميركية دانيال كولينز 3255 (1+) نقطة.

9 - الأميركية جيسيكا بيغولا 3185 (1 - ) نقطة.

10 - الإسبانية غاربينيي موغوروسا 2961 نقطة.