التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميا، إلى الدور ربع النهائي لدورة برلين التحضيرية لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بفوزها اليوم الخميس على الأميركية أليسيا باركس المتأهلة من التصفيات 6-2 و7-6 (10-8).

وضربت جابر المصنفة أولى في الدورة موعدا في الدور التالي مع البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش (38).

وقالت التونسية، وفقا لـ«فرانس برس» إنها تشعر «انها فوق القمر» بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس رغبتها بخوض فئة الزوجي إلى جانبها في دورة إيستبورن.

عودة سيرينا وليامس

وفاجأت سيرينا (40 عاما) أمس الأربعاء عالم كرة المضرب بقرار عودتها إلى الملاعب لخوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقررة من 27 يونيو الجاري حتى 10 يوليو المقبل.

ولم تخض سيرينا، الفائزة بـ 23 لقبا كبيرا، أي مباراة منذ ويمبلدون العام الماضي عقب اضطرارها للانسحاب من مباراتها الأولى للإصابة.

وقالت جابر ابنة الـ 27 عاما: «ما زلت أشعر اني فوق القمر بعد سماعي للخبر.. أنا فعلا سعيدة الحظ لأنها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة».

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