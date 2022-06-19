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أنس جابر تتوج بلقب دورة برلين للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 07:03 مساء
أنس جابر تتوج بلقب دورة برلين للتنس
التونسية أنس جابر تحرز بطولة برلين للتنس بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنشيتش بداعي الإصابة.. (الإنترنت)
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توجت التونسية أُنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، بلقبها الثالث في دورات رابطة المحترفات «دبليو تي إيه» لكرة المضرب، وذلك بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين اليوم الأحد، بسبب الإصابة.

وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، اضطرت بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنجليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.

ثأر لم يكتمل
وحققت التونسية البالغة 27 عامًا ثأرًا لم يكتمل في أرضية الملعب على بنتشيتش التي تفوقت على التونسية هذا العام في نهائي دورة تشارلستون الأميركية.

وسبق لجابر التي كانت تخوض النهائي الثامن في مسيرتها، أن ثأرت من السويسرية لكن ليس في مباراة نهائية؛ بل بإقصائها من ثمن نهائي دورة مدريد في طريقها إلى اللقب.

وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلتاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل أن تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الجاري.

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فوق القمر
وستخوض التونسية غمار دورة إيستبورن إلى جانب سيرينا وليامس في منافسات الزوجي، وقالت يوم الخميس الماضي، إنها تشعر «أنها فوق القمر» بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية رغبتها باللعب إلى جانبها «أنا فعلا سعيدة الحظ لأنها اختارتني.. أتحرق للعب إلى جانبها.. مع هذه الأسطورة».

وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

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