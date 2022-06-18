التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

حجزت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميًا، مقعدًا في نهائي دورة برلين للتنس على الملاعب العشبية إثر فوزها اليوم السبت، على الأميركية الشابة كوكو غوف بمجموعتين دون رد؛ لتضرب موعدًا مع السويسرية بليندا بنشيتش.

وتواجه جابر، التي يطلق عليها التونسيون لقب «وزيرة السعادة»، في المباراة النهائية السويسرية بليندا بنشيتش.

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وتأمل التونسية بعد بلوغها النهائي الرابع لها هذا العام وخروجها المخيب من «رولان غاروس» في تحقيق اللقب الثاني في مسيرتها والاستعداد بأفضل طريقة لبطولة «ويمبلدون»، ثالث البطولات الأربع الكبرى.