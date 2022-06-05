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منتخب مصر يفتتح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالفوز على غينيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 11:12 مساء
منتخب مصر يفتتح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالفوز على غينيا
منتخب مصر يفتتح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالفوز على غينيا. (الإنترنت)
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استهل المنتخب المصري مشواره مع المدرب الجديد إيهاب جلال، بالفوز بهدف دون رد، على ضيفه غينيا، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، اليوم الأحد.

وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة من داخل المنطقة تصطدم وتغير اتجاهها وتسكن شباك غينيا، قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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وكانت مالاوي انتصرت (2-1) على إثيوبيا في بداية مباريات المجموعة الرابعة اليوم الأحد. وتلعب مصر ضد إثيوبيا وغينيا ضد مالاوي يوم الخميس المقبل.

منتخب مصر يفتتح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالفوز على غينيا. (الإنترنت)
منتخب مصر يفتتح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالفوز على غينيا. (الإنترنت)
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