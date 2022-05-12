تأجيل مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا بالتصفيات الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف» استجاب لطلبه وقام بتعديل موعد مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 الشهر المقبل.

وبناءً على طلب مصر قرر الاتحاد القاري، وفقا لـ«رويترز» إقامة مباراتي مصر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المجموعة الرابعة أمام غينيا وإثيوبيا يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبل على الترتيب.

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وكان من المقرر إقامة المباراتين في الثاني والسادس من يونيو قبل أن تطلب القاهرة التأجيل.