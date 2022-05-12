الأهلي المصري يصعد أزمة ملعب نهائي أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب نادي الأهلي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بعرض مسألة استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا على الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بهدف إعادة اختيار ملعب محايد لإقامة المباراة النهائية بعيدا عن دول الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا في نصف النهائي.

وجاء طلب الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، عقب قرار الاتحاد الأفريقي (كاف)، مساء الإثنين بمنح المغرب حق استضافة النهائي في 30 مايو الجاري.

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تصعيد الأزمة

وأرسل الأهلي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه فيه برفع الملف إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، إذ ذكر في بيان نشره على حسابه على «تويتر»: «أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام المباراة المشار إليها في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا في نصف النهائي».

اللجوء إلى «كاس»

وقرر الأهلي الثلاثاء الماضي، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) الإثنين بمنح المغرب حق استضافة النهائي في 30 مايو الجاري.

وكان الأهلي المصري حامل اللقب قد طالب الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب محايد، مشيرا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.

وتغلب الأهلي في عقر داره على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي برباعية نظيفة، فيما عاد الوداد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 في العاصمة لواندا.