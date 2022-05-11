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طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه المغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 11:42 مساء
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه المغربي
مدافع «الأهلي» المصري، اللاعب المغربي بدر بانون. (الإنترنت)
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قال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في النادي «الأهلي»، المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن المدافع الدولي المغربي بدر بانون يقترب من العودة بعد تحسن حالته الصحية.

ويغيب بانون عن المباريات منذ يناير الماضي، بعد إصابته بالتهاب في عضلة القلب عقب الإصابة بـ«كوفيد-19».

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وأضاف أبو عبلة لموقع «الأهلي» على الإنترنت، وفقًا لـ«رويترز»: «بدر بانون تعافي تمامًا الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن اللاعب خضع لفحص دائم للقلب لمدة ثلاثة أيام «وجاءت النتيجة جيدة للغاية».

الوضع الطبي مطمئن
وتابع: «بانون يخضع لتدريبات بدنية متدرجة منذ ثلاثة أسابيع، وفي غضون فترة قصيرة سيكون موجودًا في الأهلي، وسيشارك في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق الكرة بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة».

وأوضح: «الوضع الطبي لبدر بانون مطمئن إلى حد كبير حاليًا والإجراءات الطبية المتبعة مع اللاعب في المغرب كافية ولن تكون هناك إجراءات إضافية بعد حضوره للقاهرة، لذا تمت الموافقة على بقاء اللاعب في المغرب كدعم معنوي له لمواصلة العلاج وسط أسرته».

الاقتراب من نهائي أبطال أفريقيا
واقترب «الأهلي» من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث تواليًا بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه «وفاق سطيف» الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي.

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