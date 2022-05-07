الوداد المغربي دون اللافي أمام بيترو أتلتيكو في نصف نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي نظيره الوداد الرياضي المغربي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت ليبيا، اليوم السبت، على ملعب الحادي عشر من نوفمبر، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صعد الوداد لنصف النهائي، بعدما تفوق على شباب بلوزداد الجزائري بهدف، في مباراة الذهاب، ثم تعادل في مباراة الإياب سلبيًا دون أهداف، بينما تأهل بيترو أتلتيكو على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (3-2)، في مجموع المبارتين.

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ويفتقد الوداد المغربي جهود لاعبه الدولي الليبي مؤيد اللافي بسبب إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة، بعد أن خرج على ناقلة المصابين، خلال لقاء فريقه الوداد البيضاوي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الدوري المغربي لكرة القدم.