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بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 12:12 مساء
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
لحظة نقل اللافي. (فيسبوك)
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تحولت إصابة الجناح الدولي الليبي مؤيد اللافي إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، بعد أن خرج على ناقلة المصابين، خلال لقاء فريقه الوداد البيضاوي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الدوري المغربي لكرة القدم.

رسالة شقيقه رياض
وبدت الإصابة التي خرج على إثرها اللافي خطيرة، إلا أن شقيقه رياض اللافي، ووكيل أعماله، خرج على الفور، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، ليطئمن الجماهير على حالة الجناح الدولي الشاب، بأن إصابته ليست خطيرة، ويتوقع أن تكون خارج إطار القطع في الرباط الصليبي، وسط ترقب لظهور نتائج الأشعة والفحوصات الطبية.

اهتمام مصري كبير
واستحوذت إصابة اللافي على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية، حيث تناولت العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخبر والصور ولقطات من الفيديو لحظة السقوط.

- اللافي يصطحب «الوداد» المغربي لنصف نهائي دوري الأبطال بهيبة المتصدر
- الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي ويهزم شباب بلوزداد الجزائري بمشاركة اللافي

سر الارتباط
ويتمتع اللافي بمعرفة واسعة بين جماهير كرة القدم المصرية، بسبب مهارته التي رشحته أكثر من مرة للانضمام لكبار الأندية المصرية، فضلا عن مواجهاته مع الكرة المصرية، سواء رفقة المنتخب الوطني الليبي في الفترة الأخيرة أو على صعيد الأندية في دوري الأبطال الأفريقي مع ناديه السابق الأهلي طرابلس والحالي الوداد البيضاوي المغربي.

انتصار الوداد المغربي
وفاز الوداد البيضاوي على الجيش الملكي بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري المغربي، خلال اللقاء الذي شهد إصابة اللافي، كما أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

التأهل الأفريقي في دوري الأبطال
وتأهل الوداد المغربي إلى الدور نصف النهائي، في دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع ضيفه «شباب بلوزداد»، في إياب دور الثمانية، ليواجه فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي، كما أن الوداد الفريق الوحيد الذي وصل إلى المرحلة المتقدمة في البطولة الأفريقية، وهو متصدر مجموعته، بينما الثلاثي الباقي بيترو أتلتيكو الأنغولي والأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري حلت ثواني في المجموعات.

صفحة شقيق مؤيد اللافي. (فيسبوك)
صفحة شقيق مؤيد اللافي. (فيسبوك)
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