اللافي يصطحب «الوداد» المغربي لنصف نهائي دوري الأبطال بهيبة المتصدر

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق «الوداد» المغربي المحترف بصفوفه الجناح الدولي الليبي مؤيد اللافي إلى الدور نصف النهائي، في دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع ضيفه «شباب بلوزداد»، في إياب دور الثمانية.

مشوار الذهاب

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي على «شباب بلوزداد» 1-0 في عقر داره، وشهدت مباراة الإياب طرد توفيق موساوي من صفوف «شباب بلوزداد» في الدقيقة 89.

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بترو أتلتيكو

ويلتقي «الوداد» في الدور نصف النهائي، «بترو أتلتيكو» الأنغولي، الذي تأهل بالتعادل مع مضيفه «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي (1-1)، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز «بترو أتلتيكو» (2-1).

إنذار للافي

وشارك اللافي في مباراة الإياب وحصل على إنذار، كما أن «الوداد» الفريق الوحيد الذي تأهل إلى نصف النهائي كمتصدر سابق لمجموعته، بينما صاحبه أصحاب الوصافة في المجموعات، «الأهلي» المصري، و«وفاق سطيف» الجزائري، و«بترو أتلتيكو» الأنغولي.