الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي ويهزم شباب بلوزداد الجزائري بمشاركة اللافي

القاهرة - بوابة الوسط

خسر «شباب بلوزداد» الجزائري على أرضه بهدف، رغم أن منافسه «الوداد» المغربي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمس السبت.

ونال «شباب بلوزداد» دعمًا جماهيريًا كبيرًا حتى من أنصار أندية محلية منافسة، في ثاني مباراة بعد قرار عودة المشجعين للمدرجات بالجزائر، بحسب ما نقله موقع «24» عن «روتيرز».

وبدا أن «شباب بلوزداد» سيحقق انتصارًا سهلًا بعد طرد جلال الداودي مدافع «الوداد» في الدقيقة السابعة، لكن الزوار صمدوا بفضل خبراتهم رغم النقص العددي، وأحبط «الوداد» مضيفه بانتزاع هدف الفوز عبر جي مبينزا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

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وأضاع «بلوزداد» عديد الفرص أخطرها من ضربة رأس البديل خير الدين مرزقي التي ارتدت من القائم ليهدر فرصة التعادل في الوقت بدل الضائع.

ويلعب في صفوف «الوداد» البيضاوي المغربي المهاجم الليبي الشاب مؤيد اللافي الذي شارك في المباراة من بدايتها.

مباراة الوداد المغربي أمام شباب بلوزداد الجزائري. (إنترنت)