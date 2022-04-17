Atwasat

الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي ويهزم شباب بلوزداد الجزائري بمشاركة اللافي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 05:20 مساء
الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي ويهزم شباب بلوزداد الجزائري بمشاركة اللافي
اللافي مع الوداد المغربي أمام شباب بلوزداد الجزائري. (إنترنت)
alwasat radio

خسر «شباب بلوزداد» الجزائري على أرضه بهدف، رغم أن منافسه «الوداد» المغربي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمس السبت.

ونال «شباب بلوزداد» دعمًا جماهيريًا كبيرًا حتى من أنصار أندية محلية منافسة، في ثاني مباراة بعد قرار عودة المشجعين للمدرجات بالجزائر، بحسب ما نقله موقع «24» عن «روتيرز».

وبدا أن «شباب بلوزداد» سيحقق انتصارًا سهلًا بعد طرد جلال الداودي مدافع «الوداد» في الدقيقة السابعة، لكن الزوار صمدوا بفضل خبراتهم رغم النقص العددي، وأحبط «الوداد» مضيفه بانتزاع هدف الفوز عبر جي مبينزا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

- ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى بنغازي
- ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس
- الأهلي المصري يرجئ مصيره الأفريقي لمباراة العودة أمام الرجاء في المغرب (صور)

وأضاع «بلوزداد» عديد الفرص أخطرها من ضربة رأس البديل خير الدين مرزقي التي ارتدت من القائم ليهدر فرصة التعادل في الوقت بدل الضائع.

ويلعب في صفوف «الوداد» البيضاوي المغربي المهاجم الليبي الشاب مؤيد اللافي الذي شارك في المباراة من بدايتها.

مباراة الوداد المغربي أمام شباب بلوزداد الجزائري. (إنترنت)
مباراة الوداد المغربي أمام شباب بلوزداد الجزائري. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
مارتينز: المنتخب الليبي سيكون رمزا لـ«الوحدة الوطنية» وسأذهب لرؤية اللاعبين في طرابلس وبنغازي
مارتينز: المنتخب الليبي سيكون رمزا لـ«الوحدة الوطنية» وسأذهب ...
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في ......
نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة
نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة...
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس...
المزيد
الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي ويهزم شباب بلوزداد الجزائري بمشاركة اللافي
الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي ويهزم شباب بلوزداد ......
ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى بنغازي
ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى ......
«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على «الأخضر»
«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على ......
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين ......
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط