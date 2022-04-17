ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا، لاستقبال قمة كروية ليبية بنكهة أفريقية، بين القطبين الكبيرين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس».

القمة الكبرى

تأتي المواجهة الكبيرة ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وقد دخلت، الجمعة، غرفة «الفار» المتنقلة عبر الحدود الليبية-التونسية، استعدادًا لاستخدامها في القمة بدور ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

موعد الإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل.

تقنية الفار

وتعد هذه هي أول مرة يستخدم فيها «الفار» في الملاعب الليبية، حيث وصل تقنيو «الفار» إلى مدينة بنغازي، وقاموا بزيارة لملعب «شهداء بنينا» لتحديد مواقع آلات التصوير ومكان الغرفة.

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حكام الديربي

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الحكام الذين يقودون الديربي الليبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الأهلي طرابلس، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي البطولة والتي تم سحبها في مصر بعد اختتام منافسات دور المجموعات عن مواجهة نارية بين الفريقين.

المصري معروف

واختار الاتحاد الأفريقي، طاقم تحكيم مصريًا بقيادة محمود معروف، لإدارة مباراة الذهاب بين الاتحاد والأهلي طرابلس. ويعاون معروف كل من محمود أبوالرجال مساعدًا أول وأحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا وأمين عمر حكمًا رابعًا.