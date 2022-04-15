«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الحكام الذين يقودون الديربي الليبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الأهلي طرابلس، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي البطولة والتي تم سحبها في مصر بعد اختتام منافسات دور المجموعات عن مواجهة نارية بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي طرابلس نظيره الاتحاد يوم 17 إبريل الجاري في ذهاب ربع النهائي من البطولة الأفريقية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل، في مباريات قد تشهد استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في ليبيا.

واختار الاتحاد الأفريقي، طاقم تحكيم مصرياً بقيادة محمود معروف، لإدارة مباراة الذهاب بين الاتحاد والأهلي طرابلس. ويعاون معروف كل من محمود أبوالرجال مساعداً أول وأحمد حسام طه مساعداً ثانياً وأمين عمر حكماً رابعاً. فيما أسند «كاف» مباراة الإياب بين الفريقين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لطاقم تحكيم جزائري بقيادة يوسف غربال.

تقنية «الفار» لأول مرة في ليبيا

ومن المقرر أن تشهد المباراة استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في ليبيا، بإدارة حكم مساعد فيديو المصري محمد البنا، وحكم فار مساعد المغربي زكريا برانس، في مباراة الذهاب، وفي الإياب حكم مساعد فيديو الجزائري مهدي عبيد، وحكم فار مساعد الموريتاني دحان بيدا.

وكانت 8 فرق قد تأهلت إلى دور ربع النهائي جاءت كالآتي: (الأهلي طرابلس والاتحاد وبيراميدز وأورلاندو بيراتس ومازيمبي والمصري ونهضة بركان وسيمبا)، وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو الآتي: (الاتحاد × الأهلي طرابلس.. سيمبا التنزاني × أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.. بيراميدز المصري × مازيمبي الكونغولي.. المصري × نهضة بركان المغربي).

وستقام مواجهة الدور نصف النهائي، من الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس والفائز من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس، وفي الطرف الثاني، سيلعب الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.

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صدارة الأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

وأكد فريق الأهلي طرابلس صدارته للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بعد تعادله السلبي دون أهداف أمام فريق الصفاقسي التونسي خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب حمادي العقربي. وجاء ترتيب المجموعة بعد الجولة الأخيرة كالآتي (الأهلي طرابلس بات في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وبيراميدز المصري ثانياً برصيد 13 نقطة، وحل ثالثاً الصفاقسي التونسي برصيد 5 نقاط، وأخيراً فريق زاناكو الزامبي دون نقاط).

كما تأهل فريق الاتحاد لكرة القدم إلى الدور الربع نهائي بعد التعادل السلبي مع فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي دون أهداف في آخر جولات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي، وجاء تأهل الفريق الليبي برصيد 11 نقطة في الترتيب الثاني خلف «أورلاندو بيراتس» المتصدر بـ13 نقطة، وفي المجموعة نفسها، فاز فريق «شبيبة الساورة» على نظيره «رويال» بهدفين نظيفين.

ويواصل قطبا كرة القدم الليبية، ناديا «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» الظهور بشكل جيد في بطولة «الكونفدرالية» منذ ضربة البداية بدوري المجموعات، بعد أن أُجريت قرعة دور مجموعات «الكونفدرالية»، وتشارك ليبيا بفريقي «الاتحاد» بطل الدوري المحلي، القادم من بطولة دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية».

الجبال مديرا فنيا للأهلي طرابلس

تعاقدت اللجنة التسييرية المكلفة إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، مع المدرب التونسي فتحي الجبال، خلفاً للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، الذي أُقيل نتيجة وضعية الفريق الأول في الدوري، ويمتلك فتحي الجبال تجربة تدريبية مع عدة أندية عربية وتوج خلال مسيرته بعدة ألقاب أهمها لقب دوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر مع نادي «الفتح»، ودرب فرق «الصفاقسي» و«الملعب» التونسي و«أهلي جدة» و«الفتح» السعودي و«المغرب الفاسي» و«الكويت» الكويتي.

كما تولى المدرب التونسي محمد الكوكي قيادة فريق «الاتحاد»، بعد استقالة مدرب الفريق الإيطالي جوزيبي سانينو، قبل الأسبوع السابع من الدوري الليبي، ويعد الكوكي هو المدرب التونسي الثاني عشر هذا الموسم ضمن 20 فريقاً، بعد استقالة لطفي جبارة من «الأولمبي»، وحل بديلاً له منير اشبيل، واستقالة زياد التومي من تدريب فريق «دارنس».

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس تأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس ليبيا، بعد الفوز أمام نظيره الفالوجا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة. وسجل هدف التقدم للأهلي طرابلس لاعبه معتز المهدي في الدقيقة 58 من عمر المباراة، قبل أن يضيف البديل أنيس السلتو الهدف الثاني بعد نزوله بثلاث دقائق. واختتم ثلاثية الأهلي طرابلس لاعبه معتز المهدي في الدقيقة 84، ليكون هدفه الثاني الشخصي له.