ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، أمس السبت وفي ساعات متأخرة، بعثة فريق «الأهلي طرابلس» إلى مدينة بنغازي، وذلك بعد تأجيل الرحلات إلى مدينة بنغازي، لمدة يومين، بسبب سوء الحالة الجوية وحالة الطقس والعاصفة الرملية في مطار بنينا.

ومن المتوقع أن تصل بعثة فريق «الاتحاد»، اليوم الأحد، بعد أن تم تأجيل رحلتهم، التي كانت مقررة في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، أيضًا.

يأتي هذا لإجراء مباراة الذهاب بين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي بالدور ربع نهائي «الكونفدرالية»، التي ستقام الليلة في تمام الساعة العاشرة بملعب «شهداء بنينا».