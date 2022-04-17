الأهلي المصري يرجئ مصيره الأفريقي لمباراة العودة أمام الرجاء في المغرب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب «الأهلي» المصري على ضيفه «الرجاء» المغربي (2-1)، أمس السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وتقدم «الأهلي» عن طريق عمرو السوليه من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وبعدها بعشر دقائق نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني للفريق المصري.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، سجل محمد زريدة هدف تقليص الفارق لـ«الرجاء»، وشهدت المباراة طرد مروان الهدهودي لاعب «الرجاء» في الدقيقة 60، فيما أضاع عمرو السوليه لاعب «الأهلي» ضربة جزاء بعد ذلك بدقيقة، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الدار البيضاء، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.



من جانبه، أكد الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي «الأهلي المصري، حسين الشحات، قدرة الفريق على مواصلة المشوار بالتأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز الصعب للأهلي على الرجاء المغربي.



وقال حسين الشحات، عقب المباراة، «إن فريقه يستطيع عبور عقبة مباراة الإياب في المغرب، أضعنا فرصًا كثيرة للتسجيل، وكان يمكن أن نفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن هذه هي كرة القدم».

مباراة الأهلي المصري أمام الرجاء المغربي. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

مباراة الأهلي المصري أمام الرجاء المغربي. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)