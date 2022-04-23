الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله أمام نظيره الرجاء المغربي بهدف لمثله

وجاء الهدف الأول للرجاء في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب فابريس نجوما، من رأسية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

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وخلال أحداث الشوط الأول أضاع لاعب الأهلي، النجم التونسي على معلول هدف التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (15).

وواصل الأهلي سيطرته على الكرة مع تنظيم محاولات هجومية في معظم الأوقات وسط تراجع فريق الرجاء، وجاء هدف التعادل عن طريق محمد عبدالمنعم في الدقيقة 44 من رأسية رائعة.