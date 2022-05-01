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اعترافات فنية خطيرة لمدرب «الأهلي» بعد التعثر الثالث في الدوري المصري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 03:42 مساء
اعترافات فنية خطيرة لمدرب «الأهلي» بعد التعثر الثالث في الدوري المصري
بيتسو موسيماني. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي المصري)
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أخفق الأهلي في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله بشق الأنفس (1-1) مع سيراميكا كليوباترا بركلة جزاء في الدقيقة 101، أمس السبت، وأقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بوجود مشكلة هجومية لدى بطل أفريقيا.

الخسارة من المصري
وعقب الخسارة بهدف من المصري البورسعيدي في وقت سابق هذا الشهر، تعادل الأهلي مع طلائع الجيش دون أهداف قبل التعادل مع سيراميكا، ليحرز هدفًا واحدًا في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

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حديث موسيماني
وقال موسيماني للصحفيين عقب المباراة: «نواجه مشكلة في تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة وهذا الأمر بحاجة إلى تصحيح».

غياب الأهداف
وأضاف: «لم نسجل أهدافًا في آخر مباراتين، لكننا صنعنا الكثير من الفرص لذا توجد مشكلة في إنهاء الفرص».

مجابهة الدفاعات
وتابع: «في آخر مباراتين واجهنا فريقين يلعبان بستة أو سبعة مدافعين، أحترم هذا الأمر لكنه تسبب في فقدان أربع نقاط ويجب أن نضع هذا في الاعتبار وأن نعالج المشكلة».

الوصافة في الدوري
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط خلف الزمالك المتصدر وحامل اللقب، لكن تتبقى مباراتان لفريق موسيماني.

الثبات في دوري الأبطال
ويسير الأهلي مع موسيماني بشكل جيد في دوري أبطال أفريقيا وسيواجه وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي خلال سعيه لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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