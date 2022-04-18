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«الرجاء» المغربي يطالب بالتحقيق في «فضيحة تحكيمية» بمباراة «الأهلي» المصري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 09:14 مساء
«الرجاء» المغربي يطالب بالتحقيق في «فضيحة تحكيمية» بمباراة «الأهلي» المصري
مباراة الأهلي المصري ولرجاء المغربي. (الإنترنت)
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طالب نادي «الرجاء» المغربي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بأنها «فضيحة تحكيمية» في مباراته أمام مضيفه «الأهلي» المصري، أمس السبت، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز «الأهلي» المصري (2-1) في القاهرة، وجاء الهدف الأول المبكر لأصحاب الضيافة من ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها عمرو السوليه.

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واستنكر نادي «الرجاء البيضاوي» المغربي في رسالة نشرها على صفحته على «فيسبوك»، وفقًا لـ«فرانس برس»، ما اعتبره «مهزلة تحكيمية.. ستبقى وصمة عار في سجلات كرة القدم والتحكيم الأفريقيين» إثر ما شاب مباراته ضد مضيفه «الأهلي» المصري (1-2) في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

وقال «الرجاء» في رسالته: «نادي الرجاء الرياضي يدين وبقوة هذه المهزلة التحكيمية التي ستبقى وصمة عار في سجلات كرة القدم والتحكيم الأفريقيين، ويطالب الجهاز الوصي بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن، مع تطبيق القانون في مواجهة الطاقم التحكيمي المذكور وضمان مبادئ العدل والنزاهة بين جميع المتنافسين».

وأضاف: «شهدت مباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء، مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، تفنن خلالها الحكم (الكونغولي) جون جاك ندالا، وحكم الفار (الجزائري) مهدي عبيد شارف في خرق مبادئ تكافؤ الفرص والتحكيم الرياضي العادل، عبر اتخاذ قرارات مجحفة، وغير عادلة، أضرت بمصالح الرجاء».

وسرد النادي، وفقًا لـ«فرانس برس» القرارات المجحفة في «الإعلان عن ركلة جزاء خيالية عبر التلاعب الإرادي بنقطة الفار (حكم الفيديو المساعد، في إيه آر) وعدم احترام قواعد اللجوء لبروتوكول الفار، وتغاضي حكم اللقاء وحكم الفار، عن إعلان بطاقة حمراء في حق اللاعب (الجنوب أفريقي) بيرسي تاو الذي تدخل بشكل متهور وعنيف في حق اللاعب محمد زريدة، واعتداء حكم الشرط (التماس) على اللاعب محمد زريدة، حيث انقض على عنقه دون سبب مشروع، وعدم رجوع الطاقم التحكيمي لتقنية الخط الإلكتروني لمراقبة الهدف الثاني المشكوك في مشروعيته».

سمعة الكرة الأفريقية على المحك
وفي تغريدة على «تويتر»، كتب «الرجاء»: «عزيزي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يكن الرجاء الرياضي الوحيد الذي تعرض لضربة قوية بسبب التحكيم المشكوك فيه، سمعة كرة القدم الأفريقية على المحك».

وأضاف: «حان وقت العمل قبل فوات الأوان، تفضلوا بقبول فائق الاحترام، ونأمل ألا نضطر إلى قراءة منشورات مماثلة بعد مباراة الإياب».

ويلتقي الفريقان إيابًا، يوم الجمعة المقبل، في الدار البيضاء.

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