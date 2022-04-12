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رسميا.. تعين إيهاب جلال مدربا للمنتخب المصري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 07:36 مساء
رسميا.. تعين إيهاب جلال مدربا للمنتخب المصري
إيهاب جلال. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال، مدرب «بيراميدز»، لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلفًا لكارلوس كيروش.

وقال الاتحاد المصري في صفحتيه على «فيسبوك» و«تويتر»: «قرر مجلس الإدارة تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة».

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ولم يكشف الاتحاد المصري أي تفاصيل بخصوص عقد جلال البالغ، عمره 54 عامًا، أو موقفه من منصبه الحالي كمدرب لفريق «بيراميدز».

إيهاب جلال والكرة الهجومية
وسبق لجلال تدريب «الزمالك» و«الإسماعيلي» و«مصر المقاصة» ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية.

وكانت مصر انفصلت عن كيروش، مدرب «ريال مدريد» ومنتخب البرتغال السابق، بالتراضي يوم الأحد الماضي في ظل عدم التوصل لاتفاق بتمديد التعاقد بين الطرفين.

كيروش يقود الفراعنة لنهائي كأس الأمم
وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر 2021 خلفًا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضًا في مواجهة حاسمة.

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