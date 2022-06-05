تونس تتعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل منتخب تونس، المتأهل إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم، خارج أرضه دون أهداف مع بوتسوانا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

تونس في الصدارة

وتتصدر تونس المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط من مباراتين ومتقدمة بنقطة واحدة على ليبيا صاحبة المركز الثاني التي تواجه غينيا الاستوائية غدًا الإثنين.

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ونالت بوتسوانا أول نقطة في هذه المجموعة، لتحتل المركز الثالث، بينما لا تملك غينيا الاستوائية أي نقطة. ويتأهل أول منتخبين إلى نهائيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في ساحل العاج.