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ترقب للبصمة الفرنسية على منتخب ليبيا أمام بوتسوانا في بداية التصفيات لـ«كان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 01 يونيو 2022, 01:08 مساء
ترقب للبصمة الفرنسية على منتخب ليبيا أمام بوتسوانا في بداية التصفيات لـ«كان 2023»
تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم. (صفحة المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)
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أنهى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم تحضيراته، أمس الثلاثاء، لمواجهة منتخب بوتسوانا، المقرر لها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء.

المواجهة لحساب الجولة الأولى من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023» بملعب شهداء بنينا.

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وركز مدرب المنتخب الوطني الفرنسي كورنتان مارتينز خلال اليومين الماضيين على الجانب التكتيكي وخطط اللعب بعد أن اهتم بالجانب البدني بشكل كبير خلال معسكري الإسكندرية وبنينا معًا.

وقد سمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بحضور 3000 مشجع من الجمهور الليبي، كما عقد أمس الثلاثاء، الاجتماع الفني بين المنتخبين حيث سيرتدي المنتخب الوطني الغلالة الحمراء والشورت الأسود، وسيقود اللقاء طاقم تحكيم غيني بقيادة الحكم أحمد سيكوتوري والمساعدين صديق سيدي بي وأبدلاي سيلا والحكم الرابع تاويل كامارا.

ويطمح المنتخب الوطني الليبي في تحقيق ضربة بداية قوية مع المدرب الفرنسي الجديد مارتينز أملًا في إنعاش الآمال نحو الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية.

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