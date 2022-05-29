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الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة استعدادا لـ«بوتسوانا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 29 مايو 2022, 04:41 مساء
الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة استعدادا لـ«بوتسوانا»
الهوني وصولة. (فيسبوك)
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تواصلت لليوم الثاني على التوالي تدريبات المنتخب الوطني الليبي، مساء أمس السبت، على ملعب شهداء بنينا، وشهدت التحاق كل من السنوسي الهادي ومحمد صولة بتدريبات الفريق، على أن يلتحق اليوم الأحد اللاعب حمدو الهوني.

وقد اتسمت التدريبات بروح المسؤولية، وركز الطاقم التدريبي في معسكر الإسكندرية على العامل البدني ورفع معدلات اللياقة للاعبين، بينما شملت التدريبات الأخيرة الجانب التكتيكي والفني وخطط اللعب.

المباراة المرتقبة ستقام يوم الأربعاء المقبل أمام بوتسوانا على أرضية ملعب شهداء بنينا بعد اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمدة عامين.

وفي نفس اليوم تستضيف تونس منتخب غينيا الاستوائية ضمن منافسات نفس المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية بـ«كوت ديفوار 2023».

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