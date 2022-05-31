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رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 09:09 مساء
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
جانب من تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا. (الإنترنت)
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كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، السماح لـ3 آلاف متفرج، بمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، في مباراته أمام 

منتخب بوتسوانا مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وقال حساب الاتحاد الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كُللت الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي (كاف) بالسماح لعدد 3 آلاف متفرج لحضور مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب بوتسونا التي ستقام بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي تمام الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا ساحل العاج 2023».

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تذاكر الدخول للجمهور
وأوضح حساب اتحاد الكرة الليبي: «سيجري خلال الساعات القادمة الإعلان عن أماكن بيع تذاكر الدخول للجمهور، علما بأن قيمة التذكرة الواحدة ستكون خمسة دنانير، وذلك دعمًا وتشجيعًا لمنتخبنا الوطني في مسيرته الأفريقية».

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