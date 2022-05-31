رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، السماح لـ3 آلاف متفرج، بمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، في مباراته أمام

منتخب بوتسوانا مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وقال حساب الاتحاد الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كُللت الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي (كاف) بالسماح لعدد 3 آلاف متفرج لحضور مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب بوتسونا التي ستقام بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي تمام الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا ساحل العاج 2023».

- منتخب بوتسوانا يصل إلى ليبيا

- الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة استعدادا لـ«بوتسوانا»

- بالصور: المنتخب الوطني يواصل تدريباته لليوم الثاني في معسكر الإسكندرية