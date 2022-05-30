منتخب بوتسوانا يصل إلى ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعد ظهر اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بوتسوانا، إلى مدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

كما وصل أيضا الطاقم التحكيم الغيني، والذي سيدير مباراة الفريقين والتي ستكون على أرضية ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السادسة مساء، وسيقود اللقاء حكم ساحة: أحمد سيكتوري والمساعد الأول صديق سيدي بي والمساعد الثاني ابدلاي سيلا، والحكم الرابع تويل كامارا.

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المجموعة العاشرة

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

بعثة منتخب بوتسوانا تصل إلى ليبيا .(الإنترنت)