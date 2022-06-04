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منتخب ليبيا يرفض الراحة فور الوصول إلى غينيا الاستوائية قبل الجولة الثانية من تصفيات «كان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 04 يونيو 2022, 06:22 مساء
منتخب ليبيا يرفض الراحة فور الوصول إلى غينيا الاستوائية قبل الجولة الثانية من تصفيات «كان 2023»
منتخب ليبيا يصل غينيا الاستوائية. (فيسبوك)
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وصلت، الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى غينيا الاستوائية، وأجرت فور الوصول أولى الحصص التدريبية.

يأتي هذا استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية للمجموعة العاشرة، المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج «كان 2023».

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المنتخب الوطني يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاث نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا في ملعب بنينا، مع بداية المشوار الأفريقي، تحت قيادة تدريبية فرنسية جديدة لكورنتان مارتينز.

منتخب غينيا الاستوائية، فقد نتيجة مباراته الأولى أمام منتخب تونس برباعية، ويسعى لتضميد جراحه على أرضه ووسط جماهيره، في حين يتطلع «فرسان المتوسط» لقنص السداسية من النقاط في المجموعة قبل مواجهة تونس.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى
تونس وليبيا ثلاث نقاط، والأفضلية لمنتخب تونس بالأهداف، وفي الترتيب الثالث منتخب بوتسوانا، والرابع منتخب غينيا الاستوائية.

محمد صولة مع منتخب ليبيا لحظة الوصول إلى غينيا الاستوائية. (فيسبوك)
محمد صولة مع منتخب ليبيا لحظة الوصول إلى غينيا الاستوائية. (فيسبوك)
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