عوامل قادت المنتخب الوطني للفوز على بوتسوانا في افتتاح مشوار «كان 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في إسعاد الجماهير الليبية، بعدما حقق الفوز على نظيره بوتسوانا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وسجل للمنتخب الوطني اللاعب صالح الطاهر، من ركلة جزاء بالدقيقة 54 في شباك بوتسوانا، لتصبح النتيجة هدفًا دون رد لفرسان المتوسط.

وكان لفوز «فرسان المتوسط» في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023، عدة عوامل.



عامل الأرض

أقيمت أول مباراة في مشوار المنتخب الوطني، بتصفيات «كان 2023»، على ملعبه وهو الملعب الوحيد المعتمد دوليًا «ملعب شهداء بنينا الدولي» ببنغازي، وهو الأمر الإيجابي، الذي ساعد اللاعبين في تحقيق الفوز، بعد أن خاض الفريق 4 تصفيات متتالية على مستوى «الكان»، بعيدًا عن ملاعبه، وهي تصفيات كان 2013 و2015 و2017 و2019.

ويستعد «فرسان المتوسط» لاستقبال منافسيه جميعًا على ملعبه ضمن تصفيات «كان ساحل العاج 2023»، ضمن مجموعته الأفريقية العاشرة، التي تضم منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

وكانت أول مباراة رسمية يخوضها المنتخب الوطني بعد رفع الحظر على ملعبه بملعب شهداء بنينا ببنغازي، كانت ضمن الجولة ما قبل الأخيرة ضمن تصفيات «كان» في نسختها الماضية أمام المنتخب التونسي بتاريخ 25 من شهر مارس 2021، والتي أسفرت عن فوز المنتخب التونسي بخمسة أهداف لهدفين.

عامل الجمهور

لأول مرة منذ سنوات تعود الجماهير الليبية إلى مدرجات الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني في مبارياته، حيث سمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بحضور 3000 مشجع من الجمهور الليبي. وقال الاتحاد الليبي، في بيان له: «كُللت الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي (كاف) بالسماح لعدد 3 آلاف متفرج لحضور مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب بوتسونا على ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي».

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المنتخب يتصدر مجموعته

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني الليبي، صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، والتي تضم بجانبه منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

تشكيل المباراة

دخل المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي مارتينز المباراة بتشكيل مكون من «معاذ اللافي وأحمد التربي وسند الورفلي ومحمد المنير وخالد فكرون ومحمد التهامي وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمد صولة وحمدو الهوني وصالح الطاهر».

اللاعب الدولي محمد صولة خلال مباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا في افتتاح مشوار «كان 2023». (قناة الوسط)