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محمد صلاح يهنئ روما بعد تحقيق لقبه التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 07:13 مساء
محمد صلاح يهنئ روما بعد تحقيق لقبه التاريخي
تتويج فريق روما بالنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. (الإنترنت)
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حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على تهنئة فريقه السابق روما الإيطالي، بعد فوزه بأول لقب قاري في تاريخه.

وفاز فريق روما الإيطالي، على نظيره فينورد الهولندي بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، في نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورتين لاحتفالات روما باللقب، وأرفق بها رمزا تعبيريا (قلب).

قميص روما
وارتدى محمد صلاح قميص روما لمدة موسمين، قبل أن يعود إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول في صيف 2017.

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وساهم الدولي المصري محمد صلاح في 34 هدفا و22 تمريرة حاسمة، في 82 مباراة خاضها في كل البطولات مع الفريق الإيطالي.

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