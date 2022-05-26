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مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 04:40 مساء
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
مورينيو . (الإنترنت)
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أعرب المدير الفني لفريق «روما»، المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن سعادته الكبيرة في أعقاب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، ليصبح المدرب الثاني الذي يفوز بخمسة ألقاب أوروبية بعد جيوفاني تراباتوني.

واحتفل جوزيه مورينيو، المفعم بالمشاعر بما وصفه بالإنجاز التاريخي، بعدما أكمل المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية، إنجازًا فريدًا بحصد جميع الألقاب القارية بعد انتصار «روما» (1-صفر) على «فينورد» الهولندي في تيرانا في النسخة الأولى من دوري المؤتمر.

وكان هذا هو النهائي القاري الخامس الذي يشارك فيه مورينيو منذ 2003، حيث قاد «بورتو» و«إنتر ميلان» و«مانشستر يونايتد» و«روما»، وخرج في تلك المباريات بسجل مثالي.

شعور استثنائي
وقال المدرب البرتغالي، وفقًا لـ«رويترز»: «الأمر الرائع في مسيرتي هو، بغض النظر عن لقب الدوري الأوروبي مع يونايتد، أن أفوز مع بورتو وإنتر وروما، هذا استثنائي حقًا.. الأمر مختلف عندما يتوقع الجميع فوزك باللقب وقيامك بعمل كبير وبين أن يكون انتصارًا خالدًا، هذا الشعور استثنائي حقًا».

وأضاف: «هذا تاريخ لروما ولي أيضًا. علمت أن أليكس فيرجسون، وجيوفاني تراباتوني فازا بالألقاب في ثلاثة عقود مختلفة.. هذا يجعلني أعتقد بأنني كبير السن، لكنه أمر رائع لمسيرتي».

نهاية جيدة
وكانت نهاية جيدة للموسم الأول لمورينيو مع فريق العاصمة الإيطالي، حيث قاده للمركز السادس في الدوري. ولا يخطط المدرب البرتغالي للرحيل عن «روما» ويتطلع للموسم المقبل مع الفريق.

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وقال: «أنا باقٍ دون أدنى شك.. حتى لو ظهرت بعض التكهنات، فأنا أريد البقاء مع روما».. يجب أن نفهم ماذا يريد ملاك النادي، وهم رائعون، فعله في الموسم المقبل، لأن هذا تاريخ، لكن يمكننا بناء مشروع قوي بأشخاص محترفين حقًا».

الشعور بالانتماء
وتابع: «بالتأكيد أشعر بالانتماء لروما، لكن ربما يكون هذا أسلوبي في العمل.. أنا مشجع لبورتو وإنتر وتشيلسي، وأعشق ريال مدريد.. الآن أنا مشجع لروما.. وأنتمي التوفيق لكل هذه الأندية لأننا قضينا وقتًا معًا».

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