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روما يواجه فينوورد في نهائي النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 12:06 صباحا
روما يواجه فينوورد في نهائي النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي (صور وفيديو)
لاعبو روما يحتفلون بهدف الفوز على ليستر سيتي (تويتر)
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سجل تامي أبراهام هدفا بالرأس في الشوط الأول ليقود روما الإيطالي لبلوغ نهائي النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم حيث سيلتقي مع فينوورد الهولندي بعد انتهاء مواجهتي الدور قبل النهائي اليوم الخميس.

مباراة متوازنة
وفاز روما على ليستر سيتي 1- صفر لينتصر 2-1 في مجموع المباراتين بينما فرض فينوورد التعادل بدون أهداف على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليتقدم بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

وسيقام النهائي في تيرانا بألبانيا في 25 مايو، حيث سيتأهل الفائز مباشرة إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

ولم يكن هناك أي فارق كبير بين الفريقين في الملعب الأولمبي في روما، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة 11 وكشفت الكرات الثابتة عيوب ليستر سيتي مجددا هذا الموسم. ولعب لورينزو بليجريني ركلة ركنية قابلها الدولي الإنجليزي أبراهام برأسه في الشباك.

روما في أول نهائي أوروبي منذ 1991
واستغرق الأمر 78 دقيقة من ليستر لتسديد أول كرة على المرمى، حيث عانى لصنع فرص حقيقية أمام منافس شديد التنظيم والذي بلغ أول نهائي أوروبي له منذ الخسارة أمام مواطنه إنتر ميلان في كأس أوروبا 1991.

وخيم الشغب الجماهيري على مباراة إياب الدور قبل النهائي بين مرسيليا وفينوورد قبل انطلاقها حيث تدخلت الشرطة الفرنسية لوقف اشتباكات عنيفة بين مشجعي الفريقين بينما تم رشق حافلة الفريق الزائر بحجر.

وشهدت مباراة الذهاب المثيرة تسجيل خمسة أهداف، لكن مباراة الإياب كانت أكثر حذرا، وجاءت أفضل فرصة في الشوط الأول لديميتري باييه لاعب مرسيليا الذي سدد بعيدا بدلا من وضع الكرة في الشباك.

وضغط مرسيليا لتسجيل الهدف الذي يحتاجه لمعادلة النتيجة في مجموع المباراتين لكن فينوورد تماسك ليبلغ أول نهائي أوروبي له منذ فوزه بكأس أوروبا لثاني مرة في 2002.

لاعبو روما يحتفلون بهدف الفوز على ليستر سيتي (تويتر)
لاعبو روما يحتفلون بهدف الفوز على ليستر سيتي (تويتر)
أجواء لقاء روما وليستر سيتي (تويتر)
أجواء لقاء روما وليستر سيتي (تويتر)
المدرب جوزيه مورينيو يحمس لاعبيه أمام ليستر سيتي (تويتر)
المدرب جوزيه مورينيو يحمس لاعبيه أمام ليستر سيتي (تويتر)
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