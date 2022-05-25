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روما يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 11:47 مساء
روما يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
فريق روما الإيطالي يفوز على نظيره فينورد روتردام الهولندي بهدف نظيف ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى. (الإنترنت)
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نجح فريق روما الإيطالي، بالتتويج بأول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على نظيره فينورد روتردام الهولندي بهدف نظيف، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة.

وخطف روما أول لقب أوروبي في تاريخه، وذلك بعدما سبق له الخسارة في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال «دوري أبطال أوروبا حاليًا» عام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي «الدوري الأوروبي حاليًا» في عام 1991 أمام إنتر ميلان.

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وبهذا اللقب، بات مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو أول مدرب في التاريخ يحقق 4 ألقاب أوروبية مع 4 أندية مختلفة.

على الجانب الأخر، تلقى فينورد الخسارة الأولى في تاريخ المباريات النهائية له في البطولات الأوروبية، بعدما سبق له وأن خاض ثلاث نهائيات فاز بها جميعا، حيث فاز بدوري الأبطال مرة واحدة عام 1970، وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين عامي 1974 و2002.

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