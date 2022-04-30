إفاقة لنابولي عبر سحق ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد نابولي نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ساحق (6-1) على ساسولو، اليوم السبت، في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

عزز نابولي موقعه في المركز الثالث بجدول المسابقة رافعاً رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان وأربع نقاط خلف ميلان المتصدر، وتجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر، بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وحسم نابولي المباراة تمامًا في شوطها الأول برباعية نظيفة سجلها كاليدو كوليبالي وفيكتور أوسمين وهيرفينغ لوزانو ودرايس ميرتنز، وفي الشوط الثاني، سجل ميرتنز الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

واختتم أمير رحماني التسجيل لنابولي في المباراة بالهدف السادس، ليحقق نابولي الفوز بعد هزيمتين وتعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم، وأحرز ماكسيم لوبيز هدف ساسولو الوحيد.