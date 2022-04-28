لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر نادي برشلونة الإسباني، إصلاح وتجديد ملعبه الشهير كامب نو، ووافقت السلطات المحلية في المدينة على الطلب وستبدأ أعمال الترميم والتجديد في يونيو المقبل، وتستمر ثلاثة أعوام وبسببها سينتقل الفريق إلى مقر آخر خلال موسم 2023-2024.

وقال رئيس برشلونة، جوان لابورتا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة بلدية المدينة، أدا كولاو اليوم الخميس، وفقًا لـ«رويترز» إن النادي الكتالوني سيخوض الموسم المقبل في كامب نو مع السماح بحضور جماهيري شبه كامل ثم ينتقل إلى الاستاد الأولمبي في جنوب غرب برشلونة خلال الموسم التالي.

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السماح بحضور 50%

ومن جديد سيعود برشلونة إلى كامب نو في موسم (2024-2025) مع استمرار أعمال التجديد والإنشاءات مع السماح بحضور 50 في المئة من القدرة الاستيعابية للمدرجات بينما يتوقع لابورتا اكتمال أعمال التجديد والترميم خلال موسم 2025-2026.

ويعمل برشلونة ومجلس المدينة حاليًا على خطة الانتقال أملا في إعلان التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتتضمن المحادثات بين الطرفين الاتفاق على تكاليف تأجير الاستاد الأولمبي الذي أقيمت فيه الألعاب الأولمبية الصيفية في 1992.