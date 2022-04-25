تشافي يحفز «برشلونة» لإنهاء الموسم في المركز الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدير الفني لفريق «برشلونة» تشافي هرنانديز، على خسارة فريقه للمرة الثانية أمام رايو فايكانو هذا الموسم بخسارته (1- صفر) على ملعبه «كامب نو»، مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة 21.

وقال هرنانديز، وفقا لـ«رويترز» إن فريقه اعتاد على المركز الأول لكنه يجب أن يجد الحافز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف غريمه «ريال مدريد» في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

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وأبلغ تشافي الصحفيين: «شعرنا جميعًا بالحماس بعد سلسلة رائعة في الدوري والدوري الأوروبي.. أتفهم أن القتال على المركز الثاني لا يحفز الجماهير واللاعبين لكن يجب أن نفعل هذا من أجل التأهل لدوري أبطال‭ ‬أوروبا ونريد الاستماع لموسيقى دوري الأبطال في الموسم المقبل».

الكثير من الأشياء على المحك

وأضاف: «الكثير من الأشياء على المحك.. في تاريخ برشلونة يتعلق الأمر بالمركز الأول لكن يجب أن نتفهم ونحفز أنفسنا لإنهاء الموسم بالمركز الثاني».

وبخسارة «برشلونة» من «رايو فايكانو» في «كامب نو»، أمس الأحد، أصبح تعرض لثلاث هزائم متتالية على أرضه لأول مرة بينما يحتاج «ريال» إلى نقطة واحدة من خمس مباريات لحسم لقب الدوري.

ويحتل «برشلونة» المركز الثاني برصيد 63 نقطة بالتساوي مع إشبيلية. كما خرج «برشلونة» من الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر. ويستضيف «برشلونة» يوم الأحد «مايوركا» في الجولة المقبلة.