الخسارة الثالثة على التوالي تدفع تشافي للتحذير من انتكاسة كومان

القاهرة - بوابة الوسط

خسر برشلونة للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات، بعدما تعثر بهدف أمام رايو فايكانو.

وقبل ذلك بالنتيجة نفسها ضد قادش، في الدوري المحلي، و(3-2) أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ليودع المسابقة القارية، بحسب ما نقله «الشرق الأوسط أون لاين».

وحذر المدير الفني لبرشلونة، تشافي هرنانديز، لاعبيه من العودة للانتكاسات التي عانى منها الفريق بداية الموسم، تحت قيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي: «يجب أن نجد الحافز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف ريال مدريد، اعتدنا الصراع على الألقاب؛ لكن لا بد من الاعتراف بواقعنا الحالي».