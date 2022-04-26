برشلونة يجدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الأوروغوياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، حتى صيف 2026.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل النادي واللاعب رونالد أراوخو إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2026»

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مليار يورو شرط جزائي

وأوضح برشلونة عبر بيانه الرسمي: «كما جرى تحديد الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بقيمة مليار يورو».

وتابع برشلونة: «سيجري توقيع العقد الجديد يوم الجمعة المقبل 29 أبريل الجاري في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب كامب نو».

وذكر موقع برشلونة وفقا لـ«كورة»: «أثبت أراوخو في موسمه الثاني مع الفريق الأول، أنه حاضر ومستقبل النادي، وأصبح جزءا لا يتجزأ من دفاع البلوغرانا، حيث لديه مواهب في الدفاع وتسجيل الأهداف».

تصعيده للفريق الأول

يذكر أن أراوخو انضم إلى برشلونة في أغسطس 2018 ووقع عقدا مدته خمس سنوات، وجرى تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2020-2021.

وأصبح أراوخو خامس لاعب حالي في الدوري الإسباني تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مليار يورو، وهو أول مدافع ينجح في ذلك.

سعادة غامر لتجديد عقده

وأعرب أراوخو، عن سعادته بتجديد عقده مع برشلونة، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام، وفقا لـ«كورة»: «أشعر بسعادة غامر لبقائي هنا، ولتجديد عقدي مع هذا النادي، والاستمرار به عدة أعوام». وأضاف: «جاء ذلك نتيجة الكثير من العمل.. أشكر أسرتي والنادي وزملائي والجهاز الفني الذي طالما ساعدني».

وتذكر رونالد بداياته في صفوف فريق برشلونة الرديف، مؤكدا أنه كان يرى حينها «كل شيء كبيرا جدا»، ويعتقد أنه سيكون من الصعب الالتحاق بالفريق الأول، متابعا «الآن بعدما لعبت أكثر من 75 مباراة مع الفريق الأول، يبرهن تجديد عقدي وبقائي هنا على أن العمل يجري بشكل جيد وآمل أن يبقى الوضع هكذا لسنوات عديدة أخرى».