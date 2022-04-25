الدوري الإنجليزي: ليدز يونايتد يعزز فرص البقاء بين الكبار

القاهرة - بوابة الوسط

حسم التعادل السلبي المواجهة التي أُقيمت بين ليدز يونايتد، أمام نظيره كريستال بالاس، اليوم الإثنين، على ملعب «سلهورست بارك» ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول صعبًا على الفريقين؛ لكن كريستال بالاس كان الأقرب للتسجيل في مناسبتين عبر جان-فيليب ماتيتا.

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وكانت كل المحاولات حول مرمى ليدز في المراحل الأخيرة من المباراة وأنقذ الحارس إيلان ميلييه محاولة من ويلفريد زاها على مرتين.

نجاة ليدز يونايتد

ونجا ليدز من ضغط المنافس في الدقائق الأخيرة ليحصل على نقطة التعادل ويرفع رصيده إلى 34 نقطة من 33 مباراة متقدمًا بخمس نقاط على منطقة الهبوط؛ لكنه لعب مباراة أكثر من إيفرتون صاحب المركز 18. واستمر بالاس في المركز 14 برصيد 38 نقطة.