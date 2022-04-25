«بيرنلي» يحتاج لاستغلال الدفعة المعنوية للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

خرج فريق «بيرنلي» من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره «ولفرهامبتون» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب «تيرف مور» مساء أمس الأحد.

وحصد «بيرنلي» سبع نقاط من ثلاث مباريات منذ إقالة المدرب شون دايك، وأصبح رصيده 31 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن «إيفرتون» الذي خاض 32 مباراة.

- إقالة مدرب بيرنلي من منصبه

- النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على التشكيل الأساسي

- تقارير إعلامية: بوكيتينو خارج حديقة الأمراء بعد التتويج بالدوري الفرنسي وكونتي الأقرب لتعثر زيدان

وقال المدرب الموقت مايك جاكسون، وفقًا لـ«رويترز» إن سلسلة النتائج الإيجابية ستمنح دفعة معنوية مهمة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

استخراج الروح الجماعية

وأوضح جاكسون للصحفيين: «كان الفوز مليئًا بكل شيء يدور حول بيرنلي. شخصية المجموعة والمشجعين هي المفتاح وراء العمل الجماعي. يبحث المدربون عن استخراج الروح الجماعية، ونحن نملك ذلك، ونحتاج إلى البناء واستغلال هذا الأمر».

وأضاف: «بعد تحقيق هذه النتيجة، أعتقد أنه من الناحية النفسية لهذه التشكيلة، فإن ما تحقق هذا الأسبوع سيساعدهم وسيزيد الروح الجماعية لديهم».

بعض الوقت للاستمتاع

وأكد جاكسون أنه من المهم أيضًا أن يحصل لاعبوه على بعض الوقت للاستمتاع بالنتائج الإيجابية. مضيفًا: «عندما تفوز بمباراة، استمتع بهذا اليوم.. في اليوم التالي ابدأ التفكير في أي شيء آخر.. لقد عمل اللاعبون بجدية كبيرة طوال الأسبوع وحققوا أشياء رائعة».

وتعادل «بيرنلي» مع «وست هام يونايتد» في أول مباراة تحت قيادة المدرب جاكسون، ثم فاز على «ساوثامبتون»، قبل أن يتفوق 1-صفر على «ولفرهامبتون» يوم الأحد، ليخرج من منطقة الهبوط. ويلعب «بيرنلي» في ضيافة «واتفورد» صاحب المركز 19 يوم السبت.