رغم الهزيمة من «ليفربول».. لامبارد متفائل بنجاة «إيفرتون» من الهبوط

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع فريق «إيفرتون» إلى مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف، من غريمه «ليفربول»، في مباراة الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ويقبع «إيفرتون» في المركز 18 ويبتعد بنقطتين خلف «بيرنلي» الذي لعب مباراة أكثر. ورغم الهزيمة في قمة «مرسيسايد»، يشعر لامبارد بالرضا عن أداء اللاعبين.

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وقال لامبارد للصحفيين، وفقًا لـ«رويترز»: «أسعدتني طريقة التنافس في المباراة والأداء وأنا أكثر إيجابية الآن.. تتبقى 18 نقطة للقتال عليها وهذه نقاط كثيرة ومن المهم ألا نتعامل بشكل سلبي».

التحلي بالواقعية

وأوضح: «يجب أن نتحلى بالواقعية، نعم، ولكن تتبقى الكثير من المباريات وسنسعى للفوز بها». وخسر «إيفرتون» ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه في جميع المسابقات لأول مرة منذ 1948.

وتشمل ست مباريات متبقية لـ«إيفرتون» في الدوري مواجهة اثنين من فرق المربع الذهبي وهما «تشيلسي» و«آرسنال».