Atwasat

رغم الهزيمة من «ليفربول».. لامبارد متفائل بنجاة «إيفرتون» من الهبوط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 05:56 مساء
رغم الهزيمة من «ليفربول».. لامبارد متفائل بنجاة «إيفرتون» من الهبوط
لامبارد . (الإنترنت)
alwasat radio

تراجع فريق «إيفرتون» إلى مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف، من غريمه «ليفربول»، في مباراة الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ويقبع «إيفرتون» في المركز 18 ويبتعد بنقطتين خلف «بيرنلي» الذي لعب مباراة أكثر. ورغم الهزيمة في قمة «مرسيسايد»، يشعر لامبارد بالرضا عن أداء اللاعبين.

- صافرة بولندية لقمة ليفربول أمام فياريال في دوري الأبطال
- «بيرنلي» يحتاج لاستغلال الدفعة المعنوية للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
- النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على التشكيل الأساسي
- تقارير إعلامية: بوكيتينو خارج حديقة الأمراء بعد التتويج بالدوري الفرنسي وكونتي الأقرب لتعثر زيدان

وقال لامبارد للصحفيين، وفقًا لـ«رويترز»: «أسعدتني طريقة التنافس في المباراة والأداء وأنا أكثر إيجابية الآن.. تتبقى 18 نقطة للقتال عليها وهذه نقاط كثيرة ومن المهم ألا نتعامل بشكل سلبي».

التحلي بالواقعية
وأوضح: «يجب أن نتحلى بالواقعية، نعم، ولكن تتبقى الكثير من المباريات وسنسعى للفوز بها». وخسر «إيفرتون» ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه في جميع المسابقات لأول مرة منذ 1948.

وتشمل ست مباريات متبقية لـ«إيفرتون» في الدوري مواجهة اثنين من فرق المربع الذهبي وهما «تشيلسي» و«آرسنال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار

«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
برنامج «الميزان» (الحلقة 6)

برنامج «الميزان» (الحلقة 6)
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - المجندين في الحروب

كاركاتير حليم - المجندين في الحروب
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام...
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة

قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شغب جماهيري في الملاعب الألمانية والشرطة تفرق 500 شخص بالمياه
شغب جماهيري في الملاعب الألمانية والشرطة تفرق 500 شخص بالمياه
تعثر كورينثيانز يهدي سانتوس صدارة الدوري البرازيلي
تعثر كورينثيانز يهدي سانتوس صدارة الدوري البرازيلي
اعتداء جنسي يتسبب في منع بطولات تنس السيدات في الصين
اعتداء جنسي يتسبب في منع بطولات تنس السيدات في الصين
هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة
هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل ...
النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على التشكيل الأساسي
النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد...
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
المزيد
تشافي يحفز «برشلونة» لإنهاء الموسم في المركز الثاني
تشافي يحفز «برشلونة» لإنهاء الموسم في المركز الثاني...
رغم الهزيمة من «ليفربول».. لامبارد متفائل بنجاة «إيفرتون» من الهبوط
رغم الهزيمة من «ليفربول».. لامبارد متفائل بنجاة «إيفرتون» من......
«بيرنلي» يحتاج لاستغلال الدفعة المعنوية للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
«بيرنلي» يحتاج لاستغلال الدفعة المعنوية للبقاء في الدوري ......
النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على التشكيل الأساسي
النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي......
هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة
هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط