تقارير إعلامية: بوكيتينو خارج حديقة الأمراء بعد التتويج بالدوري الفرنسي وكونتي الأقرب لتعثر زيدان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إعلامية، الإثنين، أن أيام ماوريسيو بوكيتينو كمدير فني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم انتهت، رغم أنه قاد الفريق للتتويج للمرة العاشرة بلقب الدوري الفرنسي.

كونتي يستعد

ووفقا لجريدة «لو باريزيان» الفرنسية فإن هناك احتمالية لتولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق خلفا لبوكيتينو، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

فشل دوري الأبطال

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 بعقد يمتد حتى 2023، ولكن النادي الطموح فشل مجددا في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما خرج خالي الوفاض من بطولة كأس فرنسا.

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زين الدين زيدان

وذكرت الجريدة أن مسؤولي باريس سان جيرمان استقروا بالفعل على رحيل بوكيتينو عن حديقة الأمراء، وأن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لمسؤولي سان جيرمان.